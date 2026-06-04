George Russell ha dichiarato che il titolo mondiale può essere perso solo da Antonelli. Dopo il ritiro di Montreal, il pilota di Mercedes si presenta al Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026, con grande determinazione e voglia di riscatto.

Arriverà il riscatto per George Russell? Dopo il ritiro di Montreal, infatti, il pilota del team Mercedes si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Monte Carlo, il pilota inglese cercherà di invertire un trend che lo ha visto incassare sconfitte nello scontro diretto interno e colpi di sfortuna che sembrano averlo segnato a livello mentale. La classifica generale inizia a farsi preoccupante. Andrea Kimi Antonelli si trova in vetta con 131 punti contro gli 88 del compagno di scuderia George Russell. Terza posizione per Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari con 75, quindi quarto Lewis Hamilton con 72, davanti al duo McLaren Lando Norris (58) e Oscar Piastri (48). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell prova a mettere pressione a Antonelli: “Il titolo? Può perderlo solo lui…”

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