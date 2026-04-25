Un commento di Bradley Lord analizza la competizione tra Kimi Antonelli e George Russell per il titolo mondiale di Formula 1. La discussione si concentra sulle dinamiche della sfida tra i due piloti e sui risultati recenti delle loro gare. Non sono state fornite dettagli sulle prestazioni specifiche o sui punti accumulati. La rivalità tra i due protagonisti resta al centro dell’attenzione nel campionato attuale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Bradley Lord, vice team principal della Mercedes, ha recentemente commentato l’entusiasmante battaglia tra Kimi Antonelli e George Russell nella corsa al titolo di Formula 1. Dopo un inizio di stagione scoppiettante nel 2026, Mercedes si è affermata come una forza dominante, con entrambi i piloti che hanno colto vittorie importanti. Russell ha aperto la stagione trionfando nel Gran Premio d’Australia, mentre Antonelli ha risposto con due vittorie consecutive in Cina e Giappone. Attualmente, Antonelli si trova in testa alla classifica con un vantaggio di nove punti rispetto a Russell, avvicinandosi al Gran Premio di Miami con grandi aspettative.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bradley Lord commenta la lotta tra Kimi Antonelli e George Russell per il titolo F1.

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