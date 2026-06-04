Marco Braccini, ex sindaco di Bientina dal 1992 al 2007 e già capo di gabinetto della giunta di Cascina, è stato eletto presidente di Geofor. La nomina è stata approvata con il voto favorevole di 14 sindaci.

di Gabriele Masiero PISA È Marco Braccini, ex sindaco di Bientina dal 1992 al 2007 e già capo di gabinetto della giunta di Michelangelo Betti a Cascina, il nuovo presidente di Geofor. Indicato da 14 sindaci del centrosinistra, ha avuto la meglio sulla candidata del centrodestra, l’avvocato Giulia Palagini, che resta vicepresidente con Paolo Vannozzi confermato, a sua volta, nel ruolo di amministratore delegato. Lo ha deciso ieri il consiglio di amministrazione di RetiAmbiente, società che controlla Geofor, con l’unico voto contrario della consigliera di amministrazione Sandra Munno. Ma il centrodestra è pronto a dare battaglia su tutti i fronti, anche perché la dinamica del voto somiglia più a quella di gestione di un partito rispetto a un’azienda pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Geofor, fumata ’rossa’. Marco Braccini presidente incoronato da 14 sindaci

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