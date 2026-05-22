Luna Rossa vince la prima regata preliminare a Cagliari | show da fenomeno di Marco Gradoni Tita Burling rischiano di cappottarsi!
Nella prima regata preliminare della America's Cup a Cagliari, Luna Rossa ha ottenuto una vittoria netta nel Golfo degli Angeli. La regata è stata caratterizzata da un'esibizione notevole di Marco Gradoni, considerato un talento emergente, mentre i concorrenti Tita e Burling hanno rischiato di cappottarsi durante la prova. La gara ha visto anche una serie di manovre rapide e precise, che hanno portato la barca italiana a conquistare il primo posto. La manifestazione prosegue con le successive sfide nelle acque sarde.
Luna Rossa ha iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari della America’s Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Manca più di un anno alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà i scena nell’estate 2027 nelle acque di Napoli, ma l’attesa è già spasmodica e il nitido successo odierno, conseguito sulle onde dove l’equipaggio italiano è solito allenarsi, fa già sognare gli appassionati. A dettare legge è stato l’equipaggio “giovanile e femminile” (Youth & Women), sotto la guida dei timonieri Marco Gradoni (ritenuto dagli addetti ai lavori come uno dei fenomeni generazionali a livello internazionale) e Margherita Porro, spalleggiati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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