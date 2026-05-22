Luna Rossa vince la prima regata preliminare a Cagliari | show da fenomeno di Marco Gradoni Tita Burling rischiano di cappottarsi!

Nella prima regata preliminare della America's Cup a Cagliari, Luna Rossa ha ottenuto una vittoria netta nel Golfo degli Angeli. La regata è stata caratterizzata da un'esibizione notevole di Marco Gradoni, considerato un talento emergente, mentre i concorrenti Tita e Burling hanno rischiato di cappottarsi durante la prova. La gara ha visto anche una serie di manovre rapide e precise, che hanno portato la barca italiana a conquistare il primo posto. La manifestazione prosegue con le successive sfide nelle acque sarde.

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