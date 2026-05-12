Fumata bianca | Rosario Rizzuto nuovo presidente della fondazione Cariparo

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha approvato all’unanimità la nomina di Rosario Rizzuto come nuovo presidente della fondazione. La nomina riguarda il mandato che va dal 2026 al 2032. La decisione è stata comunicata formalmente il 12 maggio.

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Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con voto unanime, ha oggi 12 maggio nominato Rosario Rizzuto nuovo presidente della Fondazione Cariparo per il mandato 2026-2032. Succede a Gilberto Muraro, giunto al termine del secondo mandato. Nato a Roma il 15.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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