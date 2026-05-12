Fumata bianca | Rosario Rizzuto nuovo presidente della fondazione Cariparo

Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha approvato all’unanimità la nomina di Rosario Rizzuto come nuovo presidente della fondazione. La nomina riguarda il mandato che va dal 2026 al 2032. La decisione è stata comunicata formalmente il 12 maggio.

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