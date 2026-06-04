Genova nasce l’alternativa | Orlando e Bersani uniscono le forze

A Genova, Orlando e Bersani hanno annunciato un'alleanza per un progetto politico condiviso. Al dibattito parteciperanno esponenti di diverse forze politiche e rappresentanti di associazioni civiche. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini che hanno votato No, attraverso incontri pubblici e iniziative sui territori. La strategia prevede anche l’utilizzo di social media e media locali per diffondere il messaggio e raccogliere proposte dai cittadini.

Chi parteciperà concretamente al dibattito insieme a Orlando e Bersani?. Come intendono coinvolgere i milioni di elettori che hanno votato No?. Quali figure chiave rappresenteranno le diverse anime della coalizione?. Perché la scelta di Genova è strategica per il nuovo progetto?.? In Breve Partecipano Luca Pirondini, Selena Candia, Marco Tarquinio, Valeria Fazio e Simona Nieddu.. L'iniziativa parte da Genova per coinvolgere associazioni e cittadinanza attiva.. Obiettivo trasformare il consenso del voto No al referendum in struttura politica.. Il progetto mira a definire contorni politici in vista delle prossime Politiche..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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