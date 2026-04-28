A Rozzano e Basiglio nasce una nuova squadra di pallavolo chiamata One Volley, formata dalla fusione di due club locali. L’obiettivo dichiarato è creare il punto di riferimento più importante del sud Milano nel settore. La formazione riunisce le realtà di Rozzano Volley e MI3 Volley di Basiglio, puntando a consolidare una presenza più forte e strutturata nel panorama sportivo della zona.

"Quando unisci due cuori che battono per lo stesso sport, il risultato è uno solo: vittoria". Questo l’annuncio per la nascita di One Volley, la squadra che unisce Rozzano Volley e MI3 Volley di Basiglio e che si pone l’obiettivo di diventare il polo pallavolistico più strutturato del sud Milano. L’ambizione è quella di costruire un modello stabile, solido e duraturo, capace di rappresentare un punto di riferimento per atleti, famiglie e addetti ai lavori. "Siamo convinti - dice Alessandro D’Amico, presidente del Rozzano Volley - che l’unione faccia davvero la forza. Con One Volley vogliamo costruire un modello stabile, solido e duraturo, capace di rappresentare un punto di riferimento certo per le famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basiglio e Rozzano uniscono le forze. Nasce la One Volley: "Siamo ambiziosi"

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