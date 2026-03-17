Genova | Stato e Regione uniscono le forze per snellire la PA

A Genova, l’assessore regionale Marco Scajola e il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo si sono incontrati nella sede regionale di piazza De Ferrari. L’obiettivo dell’appuntamento è stato condividere iniziative e strategie volte a migliorare i servizi pubblici e semplificare i processi amministrativi. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, senza annunci di provvedimenti immediati.

Genova, 17 marzo 2026. Un incontro istituzionale ha riunito l’assessore regionale Marco Scajola e il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo all’interno della sede regionale in piazza De Ferrari. Il vertice ha confermato la centralità degli enti locali come pilastro dell’azione governativa, focalizzandosi su semplificazioni normative e rinnovi contrattuali già conclusi. L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento del rapporto tra Stato e territori, dove le istituzioni locali non sono semplici esecutori ma partner strategici. La presenza del ministro a Genova sottolinea come le decisioni prese a Roma debbano trovare riscontro concreto nelle realtà regionali, evitando astrazioni burocratiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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