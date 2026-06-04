Una donna ha raccontato di aver sentito dei ladri entrare nella sua abitazione mentre era a letto con il figlio. La donna ha chiuso la porta e ha urlato, ma i malviventi sono riusciti ad entrare comunque. L’incidente si è verificato nella notte, lasciando la donna incapace di dormire da allora. Nessuna informazione è stata fornita sul danno subito o sui responsabili. La polizia è stata avvisata e sta indagando sull’accaduto.

Cesena, 4 giugno 2026 – “ La notte non riesco più a dormire. Ero in casa da sola con mio figlio e ho sentito i ladri entrare”. La disavventura risale a sabato scorso, quando una mamma di 38 anni di Cesenatico, sentendo forzare la finestra di casa, ha capito subito di essere in pericolo. “Abito in viale Trento a Cesenatico, al piano terra – racconta Genny Graffiedi –, i ladri sono entrati dalla finestra della cameretta di mio figlio, smontata con un cacciavite”. Il racconto choc: “Ho tenuto la maniglia della porta e mi sono messa a urlare fortissimo”. “Sabato sera alle 21.30 – continua – mi sono messa nel letto con mio figlio di 2 anni e la mia cagnolina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Genny, terrore in casa: i ladri entrano mentre è a letto con il figlio. “Ho chiuso la porta e urlato”

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