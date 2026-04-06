La tecnica dello spioncino | ecco come ora i ladri entrano in casa

Negli ultimi anni, i ladri hanno adottato metodi sempre più sofisticati e silenziosi per entrare nelle case, evitando di lasciare tracce visibili di scasso. Tra le tecniche più diffuse figura l’utilizzo dello spioncino, attraverso cui cercano di valutare i movimenti all’interno dell’abitazione prima di agire. Questi metodi sono diventati una preoccupazione crescente per chi desidera tutelare la propria sicurezza domestica.

Negli ultimi anni i ladri hanno sviluppato metodi sempre più ingegnosi e silenziosi per introdursi nelle abitazioni senza lasciare segni di scasso. Una delle tecniche più subdole e virali sui social (soprattutto Instagram) sfrutta proprio lo spioncino della porta d’ingresso.Il meccanismo è semplice ma efficace: i malintenzionati svitano lo spioncino utilizzando comuni attrezzi come pinze, cacciaviti o chiavi a brugola, senza fare rumore e senza destare sospetti. Una volta rimosso, si crea un’apertura attraverso la quale viene inserito un tubo flessibile o un braccio meccanico snodabile dotato di una piccola pinza o uncino.Con questo strumento il ladro riesce a raggiungere e abbassare la maniglia interna della porta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La tecnica dello spioncino: ecco come ora i ladri entrano in casa Leggi anche: Un altro furto in appartamento: ladri entrano dal giardino e mettono a soqquadro la casa Pagani, notte da incubo per una famiglia: ladri entrano in casa e svuotano la cassaforteColpo messo a segno nel fine settimana: proprietari bloccati nelle stanze mentre l’abitazione veniva saccheggiata.