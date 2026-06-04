Generazione in stallo | il ritratto inedito degli adolescenti post-Covid tra cellulari e mentalità del tutto e subito

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo la sesta indagine del Laboratorio Adolescenza-IARD, gli adolescenti post-Covid mostrano una diminuzione dell’ottimismo verso il futuro. La ricerca evidenzia un aumento dell’uso dei cellulari e una mentalità orientata al “tutto e subito”. La generazione in età adolescenziale sembra aver perso interesse per obiettivi a lungo termine, concentrandosi sulle esigenze immediate. I dati riflettono un cambiamento nei modelli di comportamento e nelle aspettative di questa fascia di età.

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Dalla sesta indagine Laboratorio Adolescenza-IARD, i dati su una generazione che ha perso il gusto del futuro. Cosa devono sapere genitori e docenti Li vedi camminare per le strade, ma lo sguardo non è mai rivolto all’orizzonte. È altrove, catturato dal bagliore blu di un display che è divent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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