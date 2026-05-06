Casanova al Vascello | il ritratto inedito del mito

È in scena al Vascello lo spettacolo teatrale intitolato Casanova, diretto da Fabio Condemi e tratto da un testo originale di Fabrizio Sinisi. L’evento propone un ritratto inedito del noto personaggio, offrendo allo spettatore una rappresentazione che si discosta dalle versioni più conosciute. La produzione si focalizza sulla figura di Casanova, interpretata attraverso una narrazione teatrale che combina elementi di testo originale e regia contemporanea.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Casanova, diretto da Fabio Condemi e basato su un testo originale di Fabrizio Sinisi.. Dove e Quando: Teatro Vascello, Monteverde, Roma; dal 13 al 17 maggio 2026.. Perché: Per scoprire un volto inaspettato del celebre veneziano, esplorando la sua identità di intellettuale malinconico alle prese con i fantasmi della memoria e l’inevitabilità dell’oblio.. Il panorama culturale romano si arricchisce di una proposta teatrale di altissimo profilo, capace di scardinare gli stereotipi letterari più radicati per restituire al pubblico la complessità di una figura storica intramontabile. Dal 13 al 17 maggio 2026, il palcoscenico del Teatro Vascello accoglie Casanova, un’opera ambiziosa che porta la firma registica di Fabio Condemi.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Casanova al Vascello: il ritratto inedito del mito Notizie correlate L’inedito di Ramondino al Teatro VascelloCosa: Messa in scena di Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, un testo totalmente inedito scritto da Fabrizia Ramondino, con la... Leggi anche: L’inedito di Fabrizia Ramondino al Teatro Vascello dal 14 aprile