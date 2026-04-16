Salute mentale degli adolescenti ed emergenza smartphone Pellai | Vietare i cellulari prima dei 13 anni

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, ha parlato delle sfide che i giovani affrontano con l'uso degli smartphone. In un'intervista al quotidiano

In una recente intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'Università degli Studi di Milano, analizza le complesse dinamiche che legano le nuove generazioni alle piattaforme online. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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