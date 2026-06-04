generazione futuro punta sulle web star

Durante la quinta edizione di Generazione Futuro, il festival promosso dalla Fondazione Carifano e organizzato da Comunica Media Agency, sono state protagoniste alcune web star come Samara Tramontana, Human Safari e Vitruvio, che ha organizzato una caccia al tesoro. L’evento ha visto la partecipazione di queste figure note nel mondo digitale, coinvolgendo il pubblico con attività legate ai loro contenuti online.

Samara Tramontana, Human Safari e la caccia al tesoro di Vitruvio per la quinta edizione di Generazione Futuro, il festival promosso dalla Fondazione Carifano e realizzato da Comunica Media Agency. Tre gli appuntamenti in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno, tra la Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani e il centro storico di Fano. Ad aprire il festival, venerdì 19 giugno alle 21.15, a Palazzo Bracci Pagani, sarà Samara Tramontana, content creator classe 2003, solare e coinvolgente, attiva su diverse piattaforme social con circa 2 milioni di follower. "Con il suo stile diretto, allegro e leggero, Samara – ha spiegato il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – racconta la quotidianità, le relazioni e il mondo dei giovani, ma con attenzione sui temi importanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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