Dopo l’evento di WrestleMania, la compagnia di wrestling continua a mantenere alto il coinvolgimento di celebrità nelle sue produzioni. La strategia rimane quella di integrare personaggi noti nel roster, con piani già in cantiere per il futuro. La presenza di star di altri settori nello show ha rappresentato un elemento ricorrente negli ultimi appuntamenti. La compagnia sembra intenzionata a mantenere questa linea anche nei prossimi mesi.

La WWE non ha alcuna intenzione di rallentare il coinvolgimento delle celebrità, anzi, sta già pianificando il futuro dopo WrestleMania. Secondo Fightful Select, durante la stagione di WrestleMania la compagnia ha puntato fortemente sulle apparizioni di volti noti, portando sul palco nomi come IShowSpeed, Lil Yachty e Jelly Roll, insieme ad altre celebrità. Fonti interne alla WWE hanno confermato che la dirigenza è rimasta estremamente soddisfatta dei risultati, e questo successo sta già influenzando i piani futuri. La WWE guarda al futuro: Altre celebrità in arrivo e nomi top contattati. La presenza delle celebrità è stata massiccia durante WrestleMania e, a quanto pare, non è destinata a sparire presto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dopo WrestleMania, la compagnia punta ancora sulle celebrità per il futuro

Swerve Strickland WWE Comments EXPOSE The WWE Creative Team

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