La produzione di sottomarini sta diventando uno dei dossier più sensibili per la Marina statunitense. Il contratto da 900 milioni di dollari assegnato a Hadrian, azienda specializzata nella manifattura avanzata, va letto dentro questa priorità. Washington sta cercando di rafforzare una base industriale che da sola non riesce ancora a sostenere il ritmo richiesto dai programmi subacquei. È un passaggio che si inserisce anche in una cornice più ampia, quella del rilancio marittimo americano e della Golden Fleet voluta da Donald Trump. Una filiera più corta e più tecnologica. Il progetto punta a cambiare il modo in cui vengono realizzati i componenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Marina Usa accelera sui sottomarini e punta sulle fabbriche del futuro

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