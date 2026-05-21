Anagni mesi di terrore e minacce di morte alla ex compagna | 58enne ai domiciliari con braccialetto elettronico
A Anagni, un uomo di 58 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver minacciato di morte la ex compagna. La loro convivenza si era conclusa da tempo, ma la donna aveva denunciato vessazioni costanti e messaggi con minacce esplicite. Le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario, portando all’ordinanza di restrizione nei confronti dell’uomo. La vicenda si inserisce in un quadro di comportamenti reiterati e di pressioni psicologiche nei confronti della ex.
La fine della convivenza si era trasformata in un incubo quotidiano, fatto di vessazioni continue e messaggi con esplicite minacce. Un calvario a cui i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno posto fine nel pomeriggio di martedì 19 maggio, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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