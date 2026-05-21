Anagni mesi di terrore e minacce di morte alla ex compagna | 58enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

A Anagni, un uomo di 58 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver minacciato di morte la ex compagna. La loro convivenza si era conclusa da tempo, ma la donna aveva denunciato vessazioni costanti e messaggi con minacce esplicite. Le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario, portando all’ordinanza di restrizione nei confronti dell’uomo. La vicenda si inserisce in un quadro di comportamenti reiterati e di pressioni psicologiche nei confronti della ex.

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