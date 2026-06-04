Gelato World Festival Forghieri resta nella top ten
Al Gelato World Festival, Forghieri si è classificato tra i dieci migliori, mantenendo una posizione tra le prime. L'anno scorso era arrivato al sesto posto, ma quest'anno ha subito una lieve perdita di posizione. La competizione ha visto partecipanti da diverse regioni, con giudici che hanno valutato creatività e qualità dei prodotti. La classifica finale ha incluso vari concorrenti di rilievo, con Forghieri che si conferma tra i protagonisti.
Ha perso qualche posizione rispetto agli anni scorsi (arrivando anche al sesto posto), ma Fabio Forghieri, titolare della Gelateria dei Principi, in centro a Correggio, resta nella top ten del Gelato Festival World Ranking 2026, con decimo piazzamento che conferma la qualità del prodotto, in un contest di livello mondiale. La premiazione a Roma, nella sede dell’Associazione Stampa estera in Italia, a palazzo Grazioli nel centro della Capitale. Ha vinto il veneto Carlo Guerriero, della Cremeria Gelato Italiano di Cadice, in Spagna, che si aggiudica il vertice della classifica mondiale, seguito da Tomasz Szypula della gelateria Szypula 1974 di Baborów, in Polonia, e da Elisabeth Stolz, dell’Osteria Hubenbauer di Varna (Bolzano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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