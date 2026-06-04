gelato world festival forghieri resta nella top ten

Notizia in breve

Al Gelato World Festival, Forghieri si è classificato tra i dieci migliori, mantenendo una posizione tra le prime. L'anno scorso era arrivato al sesto posto, ma quest'anno ha subito una lieve perdita di posizione. La competizione ha visto partecipanti da diverse regioni, con giudici che hanno valutato creatività e qualità dei prodotti. La classifica finale ha incluso vari concorrenti di rilievo, con Forghieri che si conferma tra i protagonisti.