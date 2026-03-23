Cala ancora l’export dell’acciaio Ma Arvedi Ast resta nella top ten

Cala l’export di acciaio italiano nel 2025 ma Arvedi Ast, pur registrando una sensibile contrazione, si conferma nella top ten delle industrie italiane, scalando ua posizione e agguantando l’ottavo posto. E’ quanto emerge dall’osservatorio di Siderweb. L’export italiano (prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della trasformazione) si e’ confermato in discesa anche lo scorso anno, quando le esportazioni siderurgiche sono infatti scese in valore del 5,7% rispetto al 2024, passando da 20,9 miliardi di euro a 19,7 miliardi di euro. Risultati, spiega Siderweb, causati da un progressivo calo sia delle quotazioni che delle quantità vendute, che registrano quindi una terza frenata consecutiva dopo il biennio di crescita 2021-2022 (chiusi, rispettivamente, con un +51,7% e +23,8%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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