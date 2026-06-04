Il Napoli sta riorganizzando la rosa con l’obiettivo di rafforzarsi per la prossima stagione. Secondo fonti di stampa, l’allenatore Massimiliano Allegri ha già individuato alcune priorità di mercato, chiedendo i trasferimenti di Rabiot, Gila e Dodò. La società sta valutando le proposte e le trattative sono in corso, mentre le procedure amministrative si svolgono parallelamente. La squadra si sta preparando per le prossime sfide, con l’attenzione rivolta anche alle operazioni di mercato.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri prende forma tra attese burocratiche e programmazione tecnica. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese non è ancora stato ufficializzato a causa degli ultimi passaggi necessari per la risoluzione del contratto che lo lega al Milan, ma il lavoro sulla costruzione della squadra è già iniziato. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha già avviato le prime valutazioni sull’organico a disposizione, trovando una rosa che considera competitiva e pronta a restare protagonista sia in Italia sia in Europa. Il tecnico è convinto che bastino alcuni interventi mirati per aumentare ulteriormente il livello qualitativo della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia il nuovo corso: Rabiot, Gila e Dodò le prime richieste”

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