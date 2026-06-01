Gila Dodo e Kovar | gli uomini in lista per il nuovo Napoli di Allegri

Da ilnapolista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giocatori sono stati inseriti nella lista del Napoli per il mercato in corso. La squadra lavora per rinforzare l’organico e soddisfare le richieste di Allegri. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sui trasferimenti o sui nomi specifici. La finestra di mercato è aperta e le trattative continuano. La società non ha confermato ufficialmente le operazioni in corso.

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Il mercato del Napoli entra nel vivo, e ha un obiettivo chiaro: dare a Massimiliano Allegri una rosa su misura. Il Corriere dello Sport fa il punto reparto per reparto, e il quadro che emerge è quello di un mercato mirato, fatto di occasioni e di nomi seguiti da tempo. Del resto lo avevamo anticipato: nessuna rivoluzione, il Napoli farà un mercato mirato, con Khalaili e Gila tra i pallini. La difesa: via Juan Jesus, idea Gila. Il reparto che più “ agita le acque”  è la difesa. Juan Jesus andrà via a parametro zero: il 30 giugno sarà ufficialmente svincolato e il suo addio è ormai cosa fatta. Per sostituirlo, il club segue da tempo Mario Gila, centrale della Lazio: valutazione intorno ai 25 milioni, contratto in scadenza nel 2028 e nessuna intenzione di rinnovare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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