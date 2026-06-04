Gavardo rapina al Bennet | fuga in auto travolge una commessa
Due uomini armati hanno assaltato il supermercato Bennet di Gavardo, rapinando il registratore di cassa. Durante la fuga in auto, hanno investito una commessa che tentava di bloccarli, lasciandola ferita. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due sospettati, che sono stati identificati. La vettura usata per la fuga è stata trovata abbandonata poco dopo, ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La polizia sta indagando sulla vicenda.
Chi sono i due uomini identificati dalle telecamere di sorveglianza?. Come hanno fatto i ladri a sparire dopo l'impatto con la donna?. Quali capi d'accusa rischiano i malviventi per il tentato omicidio?. Dove si nasconde l'auto utilizzata durante la fuga nel parcheggio?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 2 giugno intorno alle ore 16 al Bennet di Gavardo.. Una commessa di 48 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale.. La Polizia locale della Valsabbia ha identificato i due malviventi tramite telecamere.. La magistratura valuta l'accusa di tentato omicidio per la fuga nel parcheggio.. Due malviventi rubano merce al Bennet di Gavardo e investono una donna durante la fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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