Gavardo rapina al Bennet | fuga in auto travolge una commessa

Notizia in breve

Due uomini armati hanno assaltato il supermercato Bennet di Gavardo, rapinando il registratore di cassa. Durante la fuga in auto, hanno investito una commessa che tentava di bloccarli, lasciandola ferita. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due sospettati, che sono stati identificati. La vettura usata per la fuga è stata trovata abbandonata poco dopo, ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La polizia sta indagando sulla vicenda.