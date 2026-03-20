Nel centro commerciale di Firenze, durante l’orario di pranzo, un gruppo di uomini ha fatto irruzione in una gioielleria, rompendo le vetrine e arraffando i gioielli prima di fuggire. Una commessa presente sul posto si è sentita male e ha richiesto assistenza. La polizia è intervenuta per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

Firenze, 20 marzo 2026 – Senza dire una parola si sono diretti verso quelle vetrine, le hanno distrutte, hanno preso i gioielli e sono scappati. Un assalto pianificato è stato portato a termine oggi, intorno all’ora di pranzo, ai danni della gioielleria Sarni Follie d’Oro all’interno del centro commerciale Il Parco di Calenzano, che ospita anche l’Iper Tosano. Il colpo all’ora di pranzo. Tutto è accaduto intorno alle 14. Tre malviventi, con il volto coperto da cappucci e impugnando martelli, sono entrati nel centro commerciale e hanno raggiunto la gioielleria, ovvero il primo negozio presente nella galleria. I banditi hanno puntato direttamente alcune vetrine e le hanno prese a martellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto all’ora di pranzo al centro commerciale: rapina in gioielleria, una commessa si sente male

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