A Padova, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rapinare un negozio nel centro della città. Durante il tentativo, alcune persone e un dipendente del negozio sono intervenuti, bloccando il ladro mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva. Il soggetto è stato portato in caserma e sono in corso le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 47 anni, residente a Sava nella provincia di Taranto, è stato messo sotto arresto dai carabinieri dopo una rapina avvenuta nel cuore di Padova. Il fatto si è consumato nel pomeriggio dello scorso 9 aprile in via Gorizia, quando il sospettato, agendo insieme a un complice, ha sottratto due borse contenenti merce esposta in vetrina presso un esercizio commerciale, per poi tentare una fuga tra i passanti. L’inseguimento tra i cittadini e l’intervento dei militari. La dinamica dell’episodio ha un ruolo centrale della dipendente del negozio, la quale, accorgendosi immediatamente del furto, ha dato l’allarme al numero di emergenza 112 e si è lanciata in un inseguimento immediato verso il malvivente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a Padova: commessa e passanti bloccano il ladro in fuga

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