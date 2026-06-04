gaudenzi fa shopping di boutique approda nelle marche e in abruzzo

Gaudenzi ha acquisito boutique e l’e-commerce di Ikonic srl, portando la propria presenza nelle Marche e a Pescara. L’operazione riguarda negozi e piattaforme online, con l’obiettivo di espandersi dal settore di origine tra Riccione e Cattolica fino a nuove regioni. La società, attiva nel settore moda, ha concluso l’acquisto senza rivelare dettagli finanziari. La nuova rete commerciale si estende così dalla Romagna alle aree di interesse nelle Marche e in Abruzzo.

Da Ravenna fino a Pescara. Gaudenzi si espande e approda nelle Marche e nel capoluogo abruzzese attraverso un’operazione commerciale che ha portato la società nata tra Riccione e Cattolica a rilevare le boutique ed anche l’ e-commerce dell’azienda Ikonic srl. Per portare a termine la complessa procedura di composizione negoziata dell’azienda Ikonic, la società si è avvalsa della consulenza dello studio Skema di Rimini. Gaudenzi è una delle realtà della moda in Riviera che ha saputo cambiare e replicare alla crisi del settore commerciale degli ultimi anni. Da oltre quarant’anni è una presenza importante con le proprie boutique a Cattolica, Riccione e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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