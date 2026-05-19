Novara tornano i Mercati boutique | il 24 maggio lo shopping è in corso Vercelli
A Novara tornano i Mercati boutique, eventi promossi da Confcommercio Alto Piemonte. La prossima edizione si terrà domenica 24 maggio in corso Vercelli, dove le bancarelle saranno allestite lungo la strada per tutta la giornata, dalle 8 alle 19. Si tratta del terzo appuntamento con le domeniche di shopping all'aperto, con esposizioni di prodotti vari e bancarelle disposte lungo la via principale. L’evento prevede la partecipazione di commercianti e venditori locali.
A Novara ritornano i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Il terzo appuntamento con le domeniche di shopping "a cielo aperto" è in programma domenica 24 maggio, in corso Vercelli, dove le bancarelle saranno presenti per tutta la giornata, dalle 8 alle 19.I novaresi potranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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