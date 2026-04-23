Sicurezza Sirotti Gaudenzi Lega sulla spaccata in boutique | Sfrontatezza degli autori un episodio grave

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, una boutique situata nell’area Ztl di Cesena è stata presa di mira da ignoti, che hanno sfondato una vetrina e rubato accessori di lusso. Il commento di un rappresentante della Lega ha definito l’episodio come una dimostrazione di sfrontatezza da parte degli autori, sottolineando la gravità dell’accaduto. La questione della sicurezza in città continua a ricevere attenzione, anche se alcuni ritengono che il tema sia ormai diventato ripetitivo.

“Parlare di sicurezza a Cesena sta diventando forse stucchevole, ma non si può tacere di fronte all’ennesimo, grave episodio accaduto nella notte tra il 22 e il 23 aprile quando è stata spaccata la vetrina di una boutique dell’area Ztl e rubati accessori di lusso. Da notare la sfrontatezza degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Sicurezza, Sirotti Gaudenzi (Lega): "Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8"“Sembra che il controllo di vicinato si stia allargando fino ad arrivare in centro storico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sicurezza, Sirotti Gaudenzi (Lega): Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8; Il dibattito sulla sicurezza urbana: Cresce il controllo di vicinato perché è sguarnita la polizia locale; Polemica sul controllo di vicinato: Cittadini coinvolti saliti a 1500: Per proteggere la città serve altro; 25 aprile, i promotori della festa: Ai Giardini Serravalle per rompere l'assedio dell'odio in un tempo di conflitti. Sicurezza, Sirotti Gaudenzi (Lega): "Controllo di vicinato anche in centro storico Togliere la Ztl dalle 20 alle 8" #Cesena - facebook.com facebook