Gatto di razza malato ma venduto come sano e morto la vigilia di Natale | venditore condannato per truffa

Un commerciante di animali è stato condannato a un anno di reclusione e a una multa di 400 euro per aver venduto un gatto di razza malato come sano. Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha emesso la sentenza, che riguarda la truffa commessa dal venditore. Il gatto, che risultava affetto da una malattia, è deceduto la sera prima di Natale.

Condannato a 1 anno di reclusione e multa di 400 euro. È la condanna emessa dal giudice del Tribunale penale di Perugia a carico di un commerciante di animali, accusato di truffa. Il giudice ha disposto anche il pagamento delle spese processuali e che il risarcimento dovrà essere quantificato in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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