Avella AV – Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso ma è una truffa | i Carabinieri denunciano un 55enne

I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni per truffa dopo che una donna, attratta da un annuncio online, ha versato più di 500 euro per un cucciolo di cane, senza però riceverlo. L'indagine ha confermato che l'annuncio riguardava un affare vantaggioso, ma si trattava di una truffa. La donna ha contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto.

Attirata da un annuncio online per un cucciolo, versa oltre 500 euro ma non riceve nulla: denunciato un 55enne per truffa. I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna del posto che, attratta da un annuncio pubblicato su un noto social network relativo alla vendita di un cagnolino di razza a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con il presunto venditore. Convinta della genuinità dell’offerta, la vittima ha effettuato vari versamenti di denaro per una somma complessiva di oltre 500 euro, senza tuttavia ricevere l’animale promesso né ottenere ulteriori risposte dall’inserzionista.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avella (AV) – Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffa: i Carabinieri denunciano un 55enne Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffaTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena,... Truffa sul web: finto cucciolo di razza in vendita a prezzo vantaggioso, denunciato un 55enneI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di...