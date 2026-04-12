I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un uomo di 55 anni della provincia di Forlì-Cesena, accusato di aver truffato qualcuno attraverso l’annuncio di un cucciolo di cane di razza venduto a un prezzo vantaggioso. La vicenda riguarda una truffa scoperta in relazione alla vendita di un animale domestico, con le forze dell’ordine che hanno agito per identificare l’autore dell’illecito.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna del posto che, attratta da un annuncio pubblicato su un noto social network relativo alla vendita di un cagnolino di razza a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con il presunto venditore. Convinta della genuinità dell’offerta, la vittima ha effettuato vari versamenti di denaro per una somma complessiva di oltre 500 euro, senza tuttavia ricevere l’animale promesso né ottenere ulteriori risposte dall’inserzionista.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffa

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