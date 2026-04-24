Lavori al ponte sul torrente dal 27 aprile chiusura parziale di Via Rigossa Destra a Sant' Angelo di Gatteo

A partire da lunedì 27 aprile e fino all’11 maggio 2026, via Rigossa Destra a Sant’Angelo di Gatteo sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Allende e strada chiusa a causa di lavori al ponte sul torrente. La chiusura sarà in vigore durante determinati orari e coinvolgerà tutti i veicoli, rendendo necessario trovare percorsi alternativi per il transito nella zona.

Per i lavori al ponte sul torrente, a partire da lunedì 27 aprile e fino all'11 maggio 2026, via Rigossa Destra, nella frazione di Sant'Angelo di Gatteo, sarà soggetta a divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Allende e strada chiusa, secondo il seguente orario: dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprile Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo.