Gasperini torna a Bergamo | Certi valori non passano mai Via dall’Atalanta col massimo rispetto per tutti

Gian Piero Gasperini è tornato a Bergamo e ha dichiarato che alcuni valori non cambiano, aggiungendo di lasciare l’Atalanta con rispetto. Durante un evento annuale dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, l’allenatore ha partecipato a una cerimonia di riconoscimento. Non sono state annunciate novità riguardo a eventuali cambi di ruolo o incarichi futuri.

Bergamo. Come ogni anno, Gian Piero Gasperini riceve l’abbraccio dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Armato di racchetta per combattere in campo e con la voglia di ritrovare i vecchi amici, “perché questa è un’associazione di cui faccio parte e che esprime valori importanti, come la straordinaria generosità di questo popolo sempre vicino alle persone meno fortunate”. Per il tecnico è di fatto la prima uscita pubblica in città da quando è allenatore della Roma, ma senza dimenticare “nove anni splendidi dal punto di vista sportivo e umano. L’amicizia, il rispetto. Certi valori non passano mai e restano per tutta la vita. Poi c’è il calcio, ognuno in 90 minuti lotta per la propria squadra ed è la bellezza dello sport”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Gasperini torna a Bergamo, tra Atalanta e Roma: Via col massimo rispetto. Ora una sfida diversa

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