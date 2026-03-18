sky up the edit torna nelle scuole con un incontro sui valori dello sport e il rispetto

Sky Up The Edit torna nelle scuole con un incontro dedicato ai valori dello sport e al rispetto. Oggi, al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna, studenti e insegnanti hanno partecipato a un evento che ha affrontato questi temi, coinvolgendo i partecipanti in discussioni e attività pratiche. L'iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione rivolto ai giovani.

Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell'incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia. La discussione si è concentrata sulle diverse forme di rispetto che lo sport insegna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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