Il tecnico della Roma ha commentato la vittoria contro il Pisa, evitando di rispondere alle domande sul suo rapporto con il collega di Bergamo. Ha dichiarato di aver ottenuto risultati in quella città grazie alle sue scelte, senza entrare nei dettagli di eventuali tensioni o screzi. Nel frattempo, il tecnico dell'Atalanta ha affermato di non aver mai avuto scontri con il rivale e ha annunciato un incontro tra i due in futuro, precisando che non si parlerà di questioni legate alla squadra bergamasca.

Una vittoria rotonda sul Pisa grazie a un Super Malen e la Champions che si riavvicina per una notte. Ma a tenere banco in casa Roma è soprattutto la diatriba ormai pubblica tra Gian Piero e Claudio Ranieri. Dopo le bordate del senior advisor nel pregara è arrivata la risposta del tecnico romanista soprattutto sul suo passato all’Atalanta. “Meglio che non si pronunci o si tiri in ballo l’Atalanta che ha fatto cose straordinarie con giovani e meno giovani - ha replicato Gasp -. Ha fatto risultati perchè era una squadra molto competitiva e lo era da subito. Quando fai squadre forti soprattutto in piazze come Roma allora puoi ottenere obiettivi più importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini non replica: "Mai screzi con Ranieri, ci vedremo... Ma non si parli di Atalanta"

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Gasperini così sul rapporto con Ranieri - facebook.com facebook

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