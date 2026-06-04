Il tecnico ha confermato che il giocatore resterà in squadra e ha espresso il desiderio di mantenere tutta la rosa. Ha inoltre sottolineato l'importanza di rispettare le aspettative di città e tifosi, puntando a raggiungere la Champions League. Ha aggiunto che si concentrerà su questo gruppo di giocatori per il prossimo campionato, evidenziando l’obiettivo di continuare con la stessa formazione. Non sono stati annunciati cambi di formazione o nuovi acquisti.

Blinda Mancini, è ottimista sul rinnovo di Dybala e si aspetta acquisti che possano rinforzare una Roma che ha già un gruppo solido. Gian Piero Gasperini, ospite d'onore all'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, è tornato a parlare per la prima volta dalla fine del campionato. E ha iniziato proprio dal risultato finale che ha riportato la Roma in Champions. “Siamo arrivati terzi, una volata incredibile. Siamo riusciti a entrare in Champions, è un traguardo importante per tutti - ha esordito Gasp -. Un regalo dal mercato? Dobbiamo lavorare con serietà e attenzione per rispetto a questa città e a una tifoseria che riempie sempre lo stadio come succede in pochi altri posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gasperini: "Mancini resta, vorrei tenere tutti. Tifiamo Cobolli e se vuole lo provo"

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