Il presidente di una federazione tennistica ha dichiarato di non voler parlare di tennis perché ci sono la finale di Champions e preferisce non essere disturbato. Ha chiesto ai tifosi di non fare troppo rumore in caso di vittoria, per poter dormire. In un messaggio successivo, ha ammesso di essersi svegliato nervoso, sapendo che alcune persone a lui care avrebbero voluto vederlo.

“Mi sono svegliato un po’ nervoso oggi perché sapevo che ci sarebbero state delle persone a cui tengo a vedermi”. Ha esordito così Flavio Cobolli nella classica intervista in mezzo al campo dopo la vittoria netta contro Learner Tien al terzo turno del Roland Garros, nella splendida cornice del Philippe – Chatrier: “È la mia prima vittoria sul Philippe-Chatrier e vorrei fare i complimenti anche a Learner che forse stamattina era un po’ stanco “. Poi però Cobolli ha iniziato il suo show personale, come spesso capita nelle interviste. È infatti noto come uno dei tennisti più simpatici del circuito davanti alle telecamere: “Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions. Ai tifosi chiedo: se vincete non fate troppo rumore, vorrei dormire”: lo show di Cobolli

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