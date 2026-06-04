Gasparri contro Zerocalcare | ma l’ispezione che chiede sulla società di produzione porta a casa… Craxi

Maurizio Gasparri ha chiesto un’ispezione sulla società di produzione legata a Zerocalcare. La richiesta riguarda condizioni di lavoro e compensi, con particolare attenzione ai 6 euro all’ora ricevuti da alcuni lavoratori. La richiesta di controlli si collega a una situazione di presunti sfruttamenti. L’ispezione, al momento, si è conclusa con un risultato positivo, portando alla luce aspetti legati a una figura storica della politica italiana.

Maurizio Gasparri ( FI ) si è scoperto paladino degli sfruttati. I 6 euro l’ora che alcuni animatori di « Due Spicci », la nuova serie di Zerocalcare su Netflix, avrebbero denunciato – secondo un articolo di stampa – di aver percepito lo hanno scosso al punto da depositare, qualche giorno fa, un’interrogazione per chiedere un’ispezione del ministero del Lavoro. Bel gesto. Solo che tirando il filo della produzione si finisce in un posto inaspettato. La serie la anima DogHead Animation, nata nel 2018 e controllata da Movimenti Production, a sua volta controllata da Banijay Kids & Family (holding) che ne detiene il 51% delle quote. Il Ceo di Banijay è Marco Bassetti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Zerocalcare e la Polemica da Due Spicci: Animatori Pagati Poco | RUVIDO 332

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Gasparri contro Zerocalcare per la serie su Netflix: Paghe da 6 euro l’ora e ritmi disumani. Ma non ci credo nemmeno se vedessi le buste paga. Un vero signore con una faccia perbene come lui, è impossibile, sembra di vedere Landini e Cancellato altre due x.com

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