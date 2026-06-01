Due spicci scoppia il caso Zerocalcare | Gasparri porta tutto in Parlamento ma la produzione smentisce le accuse
A pochi giorni dal debutto su Netflix di Due spicci, la nuova serie animata firmata da Zerocalcare, il progetto è finito al centro di una polemica legata alle condizioni di lavoro durante la produzione. A sollevare la questione è stato il senatore Maurizio Gasparri, che ha presentato un’ interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro chiedendo di verificare il rispetto delle norme e dei trattamenti economici previsti per i collaboratori coinvolti nella realizzazione della serie. L’iniziativa del senatore di Forza Italia, riporta Adnkronos, nasce da alcune segnalazioni anonime riportate dalla stampa e rilanciate dal quotidiano Il Giornale, ma anche da Mowmag, secondo cui alcuni lavoratori avrebbero lamentato “ritmi di lavoro e compensi inaccettabili” argomenta Gasparri. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Due Spicci - ZeroCalcare presenta la sua serie Netflix al Circo Massimo
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