L’allenatore dell’attuale club arabo, ex tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato l’inchiesta in corso, dichiarando di essere scioccato dalle vicende e ricordando che nella passata stagione la squadra ha perso punti a causa di errori arbitrali. Inoltre, ha spiegato di aver lasciato il suo ruolo all’Inter perché riteneva chiuso un ciclo. Le sue parole sono state riportate in un contesto di analisi delle recenti vicende calcistiche.

di Alberto Petrosilli Inzaghi, tecnico dell’Al Hilal ed ex Inter, è tornato a parlare del suo addio al club nerazzurro e non solo: le sue dichiarazioni. Simone Inzaghi, tecnico dell’Al Hilal ed ex Inter, ha rotto il silenzio in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo l’addio ai nerazzurri e commentando l’attuale momento della squadra verso il 21° scudetto e non solo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter INCHIESTA – «L’inchiesta? Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti, Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inzaghi alla Gazzetta dello Sport: «Inchiesta? Scioccato, l’Inter ha perso punti per errori arbitrali nella scorsa stagione. Ho lasciato perchè si era chiuso un ciclo»

Notizie correlate

Inzaghi spiega tutto: «Ecco perché ho lasciato l’Inter, non ho scelto l’Al Hilal per i soldi! Io come ct dell’Italia? Mi lusinga ma…»Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il...

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: «Serena: “Conte top, ma 7 punti sono troppi. Inter favorita al 90%”»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inzaghi: Giù le mani dall'Inter, gli arbitri hanno penalizzato noi. Con la Champions sarei rimasto; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Caso arbitri, parla Inzaghi: L'inchiesta mi ha scioccato: l'Inter fu penalizzata, non favorita; Simone Inzaghi: Inchiesta? Abbiamo perso punti per errori arbitrali.

Inter, parla Inzaghi a La Gazzetta dello Sport: Con la Champions sarei rimastoUn po' a sorpresa in prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport spunta l'intervista a Simone Inzaghi, tecnico piacentino che ha portato in. tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport: Inzaghi: quali favori, noi penalizzati dagli arbitriUn po' a sorpresa in prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport spunta l'intervista a Simone Inzaghi, tecnico piacentino che ha portato in due finali di Champions League l'Inter ... tuttonapoli.net

INZAGHI TRA AMAREZZA E RISPETTO: “NAPOLI, SCUDETTO ONESTO PERO'...” Quando si riaprono certe ferite, il tono resta misurato ma il peso delle parole è evidente. E in questo caso, il tema tocca uno dei nervi più scoperti dell’ultima stagione. A La Gaz - facebook.com facebook

Simone #Inzaghi: “Ho deciso l’addio all’ #Inter a casa di #Marotta. soltanto due giorni dopo la finale di Monaco. #Dimarco ha fatto grandi stagioni anche con me: Federico lo sa bene. Fu io a tenerlo all’ #Inter, altrimenti sarebbe andato via in prestito. #Zielinski l x.com