Gas Sales Bluenergy Piacenza al sitting volley | Final Four di Coppa Italia a Viggiano

La squadra di sitting volley di Piacenza parteciperà alla Final Four di Coppa Italia maschile, che si terrà il 6 e 7 giugno al PalaVejanum 'Mennea' di Viggiano, in provincia di Potenza.

La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley di Piacenza è pronta per la Final Four di Coppa Italia maschile di sitting volley, in programma il 6 e 7 giugno a Viggiano, in provincia di Potenza, al PalaVejanum 'Mennea'. La squadra biancorossa, vicecampione d'Italia in carica, affronterà le tre altre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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