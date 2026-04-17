Domenica a Sesto San Giovanni quinto concentramento del campionato in campo Gas Sales Bluenergy Sitting Volley

Domenica a Sesto San Giovanni si svolgerà la quinta giornata del campionato maschile di Sitting Volley di serie A1. La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley scenderà in campo al Palazzetto Dante Falk, proseguendo il suo percorso stagionale. La squadra affronta questa tappa del torneo con l’obiettivo di ottenere risultati in vista delle prossime sfide. L’evento coinvolgerà diverse formazioni e rappresenta una tappa importante del campionato.

Prosegue il cammino stagionale della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, attesa domenica 19 aprile a Sesto San Giovanni per la quinta giornata del campionato maschile di serie A1 di Sitting Volley che si giocherà al Palazzetto Dante Falk.Dopo le due vittorie ottenute nel quarto concentramento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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