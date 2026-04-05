Playoff Superlega Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Domani si svolge Gara 1 delle Semifinali Playoff tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con l’impianto di Perugia pronto ad accendere i riflettori sulla sfida. È l'inizio della fase più attesa della stagione del volley italiano, con le due squadre che si contendono l'accesso alle Finali scudetto in una serie al meglio delle tre partite. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge nel contesto delle semifinali dei playoff.

Si apre domani la semifinale scudetto con il primo atto al PalaBarton. Si gioca alle ore 17:30 Gara 2 si giocherà al PalaBanca Sport di Piacenza giovedì sera, 9 aprile alle 20:30, mentre gara 3 andrà in scena di nuovo al PalaBarton, domenica 12 aprile alle 18. Partire bene è l’obiettivo di entrambe le squadre, per questo si preannuncia un match di altissimo livello ed intensità- Coach Lorenzetti potrebbe schierare al via il sestetto sceso in campo nelle ultime uscite, con Giannelli in diagonale con Ben Tara, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi in banda e Colaci Libero. Dall’altra parte della rete coach Boninfante potrebbe... 🔗 Leggi su Today.it

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Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi alza il sipario sulla parte clou della lotta scudetto: alle 21 si gioca gara uno e sarà indispensabile partire bene.

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Prosegue l’iniziativa lanciata durante i PlayOff Scudetto di SuperLega: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, insieme alla Lega Pallavolo Serie A, continua il progetto di aste benefiche online per permettere ai tifosi anche di altri Club di aggiudicarsi cimeli esc facebook