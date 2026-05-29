Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in lieve rialzo rispetto alla media del mese

Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 si attesta a 0,492 euro per metro cubo, con un lieve aumento rispetto alla media del mese. Il PSV, il prezzo di riferimento europeo, registra un incremento rispetto alla media mensile. Il costo aggiornato quotidianamente di un metro cubo di gas è un dato importante per chi monitora le spese domestiche e desidera pianificare le bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Conoscere il valore della materia prima gas e il suo andamento permette di capire quanto potresti pagare nei prossimi mesi e quali strategie adottare per risparmiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente e per i consumi effettivi. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società di vendita, con offerte che possono essere sia a prezzo fisso che indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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