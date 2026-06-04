garlasco tutte le false piste del delitto da muschitta e bruscagin alla bozzola e la teoria del sicario

Sono state le diverse piste seguite dagli investigatori nel caso a essere smentite. Tra le ipotesi considerate ci sono state quelle legate a Muschitta e Bruscagin, entrambe non confermate. Si sono poi analizzate anche le teorie di un sicario ingaggiato da un’organizzazione criminale, ma anche queste sono state escluse. Le indagini hanno così escluso varie direzioni e ipotesi finora considerate.

Dal delitto di Garlasco sono passati quasi 19 anni, e in quasi due decenni di indagini e domande ancora senza risposta il terreno per le false piste e le spiegazioni alternative è sempre fertile. Non dimentichiamo, ad esempio, la testimonianza di Marco Demontis Muschitta sulla presenza di Stefania Cappa nei pressi di via Pascoli la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. C’è, inoltre, il testimone indiretto Gianni Bruscagin con quel racconto sull’oggetto pesante lasciato cadere nel canale di Tromello e, infine, le teorie di Massimo Lovati sul sicario mandato ad uccidere la 26enne da parte di un’organizzazione criminale legata al Santuario della Madonna della Bozzola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Esclusiva Garlasco: Tutte le Intercettazioni che Svelano la Verità sul caso

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