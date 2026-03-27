Nelle ore che precedettero il delitto a Garlasco, Chiara Poggi disattivò l'allarme di casa alle 1:50, tornando poi a riattivarlo ogni notte prima dell'evento. Questa sequenza di disattivazioni e riattivazioni periodiche dell'allarme è stata ricostruita dagli investigatori attraverso i registri di sicurezza e le analisi dei sistemi di allarme. La mappa degli accessi e delle attivazioni fornisce una panoramica dettagliata dei movimenti nel periodo che ha preceduto il delitto.

Nell’intera settimana prima del delitto di Garlasco l’allarme perimetrale della villetta di casa Poggi era stato disattivato e riattivato tutte le notti. A Ore 14 Sera hanno tentato di sconfessare il mistero dell’attività del sistema di sicurezza di via Pascoli 8 che, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, era stato disinserito in due tempi nel cuore del buio: una prima volta alle 00:57, una seconda volta all’1:50. L’ipotesi è che tutte le notti la ragazza disattivasse l’allarme per fare uscire i suoi gatti. L'uso dell'allarme di casa Poggi nelle notti prima del delitto Alcuni esempi dalla mappa degli orari Cosa fece Chiara... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'allarme di casa Poggi disattivato e riattivato tutte le notti prima del delitto, la mappa completa

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