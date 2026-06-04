Garlasco si sgonfia l' accusa di corruzione contro l' ex pm Venditti | si va verso l' archiviazione
L’accusa di corruzione contro l’ex procuratore aggiunto di Pavia è destinata ad essere archiviata, poiché non sono stati trovati elementi sufficienti a sostenerla. L’indagine riguardava presunte irregolarità in atti giudiziari ed era collegata a un procedimento parallelo aperto sull’omicidio di una giovane donna. Nessuna prova concreta è emersa durante le verifiche, portando alla conclusione che non ci siano motivi per procedere con l’accusa.
Non sarebbero emersi elementi sufficienti contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari in un fascicolo parallelo a quello sulla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri di Pavia hanno depositato a Brescia una doppia. 🔗 Leggi su Today.it
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