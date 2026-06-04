Garlasco si sgonfia l' accusa di corruzione contro l' ex pm Venditti | si va verso l' archiviazione

Notizia in breve

L’accusa di corruzione contro l’ex procuratore aggiunto di Pavia è destinata ad essere archiviata, poiché non sono stati trovati elementi sufficienti a sostenerla. L’indagine riguardava presunte irregolarità in atti giudiziari ed era collegata a un procedimento parallelo aperto sull’omicidio di una giovane donna. Nessuna prova concreta è emersa durante le verifiche, portando alla conclusione che non ci siano motivi per procedere con l’accusa.