L’indagine sull’ex magistrato coinvolto nel caso Garlasco si avvia verso l’archiviazione. La procura ha deciso di chiudere il procedimento, che potrebbe essere riaperto in futuro a Pavia. La vicenda riguarda presunte irregolarità nell’attività di indagine dell’ex pubblico ministero, ma al momento non ci sono imputazioni formali. La decisione di archiviare sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta collegata al caso Garlasco. L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti potrebbe uscire definitivamente di scena dall’indagine aperta dalla Procura di Brescia sulla presunta corruzione Secondo quanto emerso dall’informativa congiunta depositata nelle scorse ore da Carabinieri e Guardia di Finanza alla Procura di Brescia,non sarebbero stati trovati elementi in grado di sostenere l’ipotesi accusatoria nei confronti dell’ex magistrato Mario Venditti.Una conclusione che potrebbe spingere i pubblici ministeri Donato Greco e Alessio Bernardi a chiedere l’archiviazione della sua posizione. L’indagine era nata... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Garlasco, verso l’archiviazione per l’ex pm Venditti: l’inchiesta potrebbe tornare a Pavia

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