In un'indagine a Garlasco, Sempio è stato intercettato mentre parlava di un carabiniere, affermando: «Mi ha proposto la roba...». Nel frattempo, l'archiviazione dell'inchiesta nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sembra prossima, poiché non sono stati trovati elementi concreti che supportino l'ipotesi di corruzione.

Non ci sono elementi determinanti a sostegno dell'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti nell'ambito dell'indagine sulla richiesta di archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel procedimento del 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi. L'ex pm Venditti non è stato corrotto per l'archiviazione di Sempio: «Nessun elemento contro di lui» Venditti, nessun riscontro Dopo la doppia informativa dei Carabinieri di Pavia che riporta al centro il filone investigativo bresciano sul caso Garlasco, ora potrebbe cambiare tutto e "l'indagine sull'indagine" potrebbe dunque tornare a Pavia, essendo sulla via dell'archiviazione la posizione dello stesso Venditti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio intercettato parlava del carabiniere Silvio Sapone: «Mi ha proposto la roba...». Venditti verso l'archiviazione

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Garlasco, Andrea Sempio intercettato: Magistrati corrotti, mi aspetto il peggio

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