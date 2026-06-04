Un intercettato ha riferito di aver ricevuto un’offerta di droga, e anche un’altra persona coinvolta è stata ascoltata nelle indagini. La conversazione suggerisce un possibile collegamento tra i sospetti e l’attività di traffico di sostanze stupefacenti. Questa nuova informazione potrebbe influenzare le indagini in corso sul caso di Garlasco. Finora, non ci sono altri dettagli pubblici sui soggetti coinvolti o sui movimenti che li collegano.

Una possibile svolta cambia il quadro dell’ inchiesta sull’inchiesta legata al delitto di Garlasco. Non sarebbero emersi elementi determinanti per sostenere l’ipotesi che l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti sia stato corrotto in relazione alla richiesta di archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel procedimento del 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi. Le nuove carte sono arrivate sul tavolo della Procura di Brescia, che aveva aperto il fascicolo dopo il ritrovamento, nella casa della famiglia Sempio, di alcuni appunti manoscritti. Tra questi compariva la frase “Venditti gip archivia per 20-30 euro”, interpretata inizialmente come possibile traccia di un accordo corruttivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi ha proposto la roba…”. Sempio intercettato, coinvolto anche lui: insospettabile

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