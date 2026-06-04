Un uomo è stato intercettato mentre affermava che un carabiniere gli aveva proposto sostanze stupefacenti, e i pm hanno riferito di un accordo per acquistare informazioni nell’ambito delle indagini. Per quanto riguarda un ex pubblico ministero coinvolto, non sono stati trovati elementi a sostegno di un’ipotesi di corruzione. L’inchiesta sulla presunta corruzione collegata alla prima indagine del 2017 su Andrea Sempio potrebbe essere trasferita di nuovo a Pavia.

A carico invece dell'ex pm Venditti "non sarebbe emerso alcun elemento in grado di sostenere l’ipotesi di corruzione" L’inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine pavese del 2017 su Andrea Sempio potrebbe presto tornare a Pavia. È la “costola” dell’indagine sul cosiddetto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio intercettato: "È un carabiniere che mi ha proposto la roba", i pm: "Accordo per comprare l’indagine"

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Garlasco, intercettato Sempio: Ho visto i video di Chiara

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